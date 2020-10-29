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Aktüel Tunus'ta Macron'un Hazreti Muhammed karşıtı tutumu protesto edildi
Aktüel

Tunus'ta Macron'un Hazreti Muhammed karşıtı tutumu protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 23:52:16 -
Tunus'ta Macron'un Hazreti Muhammed karşıtı tutumu protesto edildi

TUNUS (AA) - Tunus'taki Fransa Konsolosluğu yakınlarında Fransa Cumhurbaşkanı Manuel Macron'un İslam'a ve Hazreti Muhammed'e karşı açıklamaları protesto edildi.

Tunus'taki Kurtuluş Partisi tarafından Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteriye çok sayıda Tunuslu katıldı.

Üzerinde Hazreti Muhammed'e övgüler yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Macron karşıtı sloganlar attılar.

Partinin Basın Ofisi üyesi Hubeyb Karabake AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin Hazreti Muhammed'e karşı Tunusluların hassasiyetini gösterme bağlamında düzenlendiğini ifade etti.

Partinin Siyasi Ofis Üyesi İmad Hadduk ise, Fransa'nın elinde Müslümanların kanının olduğunu ve Müslümanların servetlerini yağmaladığını söyledi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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