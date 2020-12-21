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Aktüel Tunus'ta dün görevden alınan Çevre Bakanı el-Arvi, 11 kişi ile birlikte gözaltına alındı
Aktüel

Tunus'ta dün görevden alınan Çevre Bakanı el-Arvi, 11 kişi ile birlikte gözaltına alındı

Gözaltı kararının, el konulan zehir atık yüklü bir İtalyan gemisine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında verildiği belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:18:19 -
Tunus'ta dün görevden alınan Çevre Bakanı el-Arvi, 11 kişi ile birlikte gözaltına alındı

TUNUS (AA) - Tunus'ta dün görevden alınan eski Çevre ve Yerel İşler Bakanı Mustafa el-Arvi ile 11 üst düzey bakanlık yetkilisi, ülkeye gelen İtalyan bir atık yük gemisine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tunus İdari Reform ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Bedreddin el-Kamudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Arvi'nin İtalya'dan gelen zehirli atık taşıyan bir gemiye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını söyledi.

Dosyayı inceleyen Susa İlk Derece Mahkemesi Sözcüsü Cabir el-Gunaymi ise aynı bakanlıktan aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 11 kişi hakkında daha gözaltı işleminin uygulandığını belirtti.

Gunaymi, mahkemenin Şubat-Eylül 2020 arasında Çevre Bakanlığı yapmış Şükri bin Hasan'ın da aralarında yer aldığı 10 kişinin daha ifadesine başvuracağını duyurdu.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, dün akşam saatlerinde Çevre ve Yerel İşler Bakanı Mustafa el-Arvi'yi gerekçe vermeksizin görevden aldığını duyurmuştu.

Tunus'un sahil kenti Susa limanında temmuz ayında liman yetkilileri İtalya'dan gelen zehirli atık bulunan bir gemiye el koymuştu.

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