Tunus'ta AB krizi: AB Tunus'taki gelişmelerden endişeli! Ülkede gerilim bitmiyor

The Guardian tarafından görülen, AB diplomatik servisi (EEAS) tarafından hazırlanan bir iç rapor, 2019'da göreve başladığından beri parlamentoyu askıya alan ve gücü elinde toplayan Tunus Devlet Başkanı Kais Saied yönetiminde "siyasi iklimin açıkça kötüleştiğini ve sivil alanın daraldığını" anlatıyor.

AB yetkilileri, Saied'in 6 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra iktidarda kalmasını bekliyor. Oylamaya giden süreçte muhaliflerin hapse atılması ve muhaliflerin yanlış bilgi yayma bahanesiyle kovuşturulması etkili oldu.

Belge, diktatörleri finanse etmekle suçlanan ülkeden insanların Avrupa'ya ulaşmasını engellemeyi amaçlayan 2023 AB-Tunus göç paktı hakkındaki endişeleri körüklüyor.

AB'nin en üst düzey diplomatı Josep Borrell'in 7 Temmuz'da bloğun dışişleri bakanlarına gönderdiği belgede, "AB-Tunus ilişkileri daha karmaşık hale geldi" sonucuna varılıyor. Raporda, "AB, ülkenin istikrarını sağlamak için Tunus ile ortaklığını sürdürme konusunda yoğun bir ilgi duymaya devam ediyor" denilerek, bu bağın sosyoekonomik istikrarı, insan haklarına saygıyı ve "göç yönetiminde etkili iş birliğini sürdürmeyi" sağlamanın bir yolu olduğu belirtiliyor.

AB, böyle bir destek olmadan Tunus'un "düşman üçüncü ülkelerin" etkisi altına gireceğinden korkuyor. Bu ülkeler, isimleri verilmese de büyük ihtimalle "rakipler" Rusya, İran ve Çin'i kastediyor.

EEAS raporu, yetkililerin sıklıkla karıştığı şiddet, tahliye ve göçmenlere ve sığınmacılara yönelik diğer kötü muameleler hakkındaki "kamuoyunun tepkisi ve incelemesinin" "AB'nin sınır yönetim yetkililerine verdiği destek hakkında kritik sorular" ortaya çıkardığını belirtiyor.

Rapor Borrell tarafından sipariş edildi ve 27 AB dışişleri bakanına gönderildi.

The Guardian, analizinin çok vahim bir durumu yansıttığını söyleyen Uluslararası Af Örgütü'nden Hüseyin Baoumi ile bir kopyasını paylaştı. "Bu gerçeklikten saklanmanın bir yolu yok: Tunus'taki durum insan hakları ve demokratik gerileme açısından çok endişe verici."

Ancak raporun son kısmı, daha önceki sayfaları okumamış olan "tamamen farklı bir kişi tarafından yazılmış gibiydi" dedi. "AB'nin Tunus yetkilileriyle daha fazla etkileşime girmeye, iş birliğini genişletmeye, ortaklıklarını genişletmeye devam etmesi gerektiğini söylüyor, ancak bunun AB'nin insan haklarını, uluslararası hukuku ve hukukun üstünlüğünü teşvik etme taahhütlerini ihlal edeceğinin çok açık bir şekilde farkında."

"Uluslararası göç kontrolü için Tunus ile iş birliğini genişleterek Tunus'a epey bir kaldıraç sağladı". dedi.

Kıdemli bir Sosyal Demokrat Avrupa Parlamentosu Üyesi olan Udo Bullmann, Tunus'taki siyasi ve insan hakları durumunun "şu anda endişe verici" olduğunu ve mutabakat zaptı imzalandığında da "endişe verici" olduğunu söyledi. "Avrupa Komisyonu, AB vergi mükelleflerinin parasını, insanlık dışı yöntemlerle tüm muhalefeti kısıtlamaya çalışan otoriter bir rejime verdi" dedi.

AB, 2023'te insan kaçakçılarıyla mücadele için Tunus'a 105 milyon avro vaat etti ve mevcut çok milyon avroluk sınır kontrol fonunu genişletti. Tunus hükümeti daha sonra Brüksel'e 60 milyon avro geri verdiğini söyledi.