  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus'ta 24 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

Tunus'ta 24 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-20 23:58:27 -
Tunus'ta 24 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 711'e yükselirken Yemen'de vaka sayısı arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 24 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1723 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 711'e, vakaların 44 bin 450'ye yükseldiği kaydedildi.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada ise 1 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.

Vaka sayısının 2 bin 57'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, toplam can kaybının 597, sağlığına kavuşanların da 1338 olduğu bilgisi yinelendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, Ermenistan'ı karıştırdı
Dünya

Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, Ermenistan'ı karıştırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, ülkesinin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda başarısız olduğunu söyledi. Paşinyan..
Yunanistan'dan kalleş hamle! Türkiye'ye karşı S-300'leri...
Gündem

Yunanistan'dan kalleş hamle! Türkiye'ye karşı S-300'leri...

Türkiye'nin Akdeniz'deki başarılarını hazmedemeyen Yunanistan, S-300 hava ve füze savunma sistemini Girit'te NATO'dan habersiz NATO atış ala..
Bu nasıl kafa! CHP'li Tuncay Özkan tepki çekti
Siyaset

Bu nasıl kafa! CHP'li Tuncay Özkan tepki çekti

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla büyük tepki çekti.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay