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Aktüel

Tunuslu hakemden sosyal mesafe kuralına uymayanlara kırmızı kart

Tunus’ta bir hentbol hakemi, sokakta sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere sarı ve kırmızı kart göstererek kurala uymaları yönünde uyarı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:07:24 -
Tunuslu hakemden sosyal mesafe kuralına uymayanlara kırmızı kart

Tunus’ta bir hentbol hakemi, sokakta sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere sarı ve kırmızı kart göstererek kurala uymaları yönünde uyarı yapıyor.


Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 220 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülkelerde sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Tunus’un Nabil bölgesinde bir hentbol hakemi, halk arasında korona virüsün yayılmasını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçti. Hentbol hakemi, sokak sokak dolaşarak sosyal mesafe kuralına uymayanlara kırmızı veya sarı kart göstererek uyarıda bulundu.


Öte yandan Tunus’ta Covid-19 nedeniyle 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken ülke genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 980 olarak açıklandı.

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