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İstanbul dışından bile alıcılar geldi: Toplu taşımada neler unutulmuş neler
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İstanbul dışından bile alıcılar geldi: Toplu taşımada neler unutulmuş neler

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne (İETT) araçlarında unutulan ve yasal süresi dolan 7 bin 566 eşya, açık artırmada 1 milyon 366 bin liraya alıcı buldu. 21 farklı kategoride satışa sunulan eşyalar arasında en çok ilgiyi fırın ve süpürge gibi ev aletleri çekti.

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Foto - İstanbul dışından bile alıcılar geldi: Toplu taşımada neler unutulmuş neler

İETT'ye ait otobüs, metrobüs, tramvay ve duraklarda yolcular tarafından unutulan, sahibi tespit edilemeyen, teslim alınmayan veya yasal muhafaza süreleri sona eren eşyalar satışa sunuldu. Aralarında cep telefonu, tablet, motosiklet kaskı, olta, tencere, ütü ve def gibi eşyaların da bulunduğu toplam 7 bin 566 ürün, Karaköy Gar Binası'nda açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı. İhalede 21 grupta toplam 7 bin 443 eşya 1 milyon 366 bin liraya alıcı buldu. Satışı gerçekleşmeyen grupta yer alan 123 cep telefonu ise 740 bin lira değer biçilmesine rağmen satılamadı. Karaköy'deki İETT binasında Komisyon Başkanı Samet Şeker'in yönetiminde gerçekleştirilen açık artırmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında yolcuların unuttuğu yaklaşık 120 bin eşyanın 40 bininin yeniden sahiplerine teslim edildiği belirtildi. İstanbulluların son 1 yılda İETT araçlarında en çok unuttuğu eşyaların başında İstanbulkart, cüzdan ve kimlik gelirken; en sıra dışı unutulan eşyalar arasında ise paten, gitar, abajur, süpürge, kask, olta, matkap, dron ve saç düzleştiricisi yer aldı.

#2
Foto - İstanbul dışından bile alıcılar geldi: Toplu taşımada neler unutulmuş neler

TOPLAMDA 7 BİN 566 ADET EŞYAMIZ VARDI: İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, “Bugün 2026 yılında, karşımıza çıkarılan ve satışı yapılabilecek durumda olan, bir yıl boyunca muhafaza edilen ve muhafaza süreci boyunca sahip çıkılan eşyaların satışını gerçekleştirdik. Farklı kategorilerde toplamda 7 bin 566 adet eşyamız vardı. 21 adet gruptan oluşan, telefondan kişisel bakım ve el aletlerine, motor, kask gibi el aletlerine kadar olan geniş bir yelpazede muhafaza ettiğimiz eşyaların İETT tarafından satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Toplamda 20 adet grubun satışı gerçekleşti, 1 adet grubumuza teklif çıkmadı. Muhafaza edilen eşyalarla alakalı satışı yapıldıktan sonra isteklilere teslimi bugün içerisinde gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

#3
Foto - İstanbul dışından bile alıcılar geldi: Toplu taşımada neler unutulmuş neler

ANKARA'DAN ÖZELLİKLE BU İHALE İÇİN GELDİK: Açık arttırma içi Ankara'dan gelen Meltem Şat, “Benim kendi adıma aldığım ürünler ev aletleri, olta takımları ve tuşlu telefon takımlarıydı. Tam miktarı bilmiyorum ama 70-80 bin civarı olması gerekiyor. Bir kısmı İstanbul'da bir kısmı Ankara'da satışa sunulacak. Ankara'dan özellikle bu ihale için geldik" diye konuştu.

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Foto - İstanbul dışından bile alıcılar geldi: Toplu taşımada neler unutulmuş neler

TABLETLER, GÖZLÜKLER, KASKLAR BANA KISMET OLDU: Metin Şat, “Telefon grubunu ben aldım. Tabletler, gözlükler, kasklar bana kısmet oldu. Şükür güzel geçti. Hemen hemen hepsini ben topladım. Burada bu tür yerlerden aldığımız ürünleri Göktürk'te satışa sunuyoruz. Siz vatandaşlarımıza en uygun fiyata ulaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - İstanbul dışından bile alıcılar geldi: Toplu taşımada neler unutulmuş neler

BENİM EN ÇOK ELEKTRONİK KULAKLIKLAR İLGİMİ ÇEKTİ: Kaan Erdoğan, “Bizim için güzel geçti beklediğimiz gibi geçti. İhalede kulaklıkları aldık, laptopları, el aletlerini, kişisel bakım aletlerini, onların alımını gerçekleştirdik. Benim en çok elektronik kulaklıklar fazla ilgimi çekti. Onun için biraz daha fazla gayret gösterdim" dedi.

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