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Aktüel Tunus, Nice saldırısını üstlendiği iddia edilen örgütün varlığıyla ilgili soruşturma başlattı
Aktüel

Tunus, Nice saldırısını üstlendiği iddia edilen örgütün varlığıyla ilgili soruşturma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:21:05 -
Tunus, Nice saldırısını üstlendiği iddia edilen örgütün varlığıyla ilgili soruşturma başlattı

TUNUS (AA) - Tunus'ta, Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen "Güney Tunus el-Mehdi Ordusu" adlı örgütün varlığına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Başkent Tunus İlk Derece Mahkemesi Başsavcısı Hasan ed-Dali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Savcılığı'nın Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı üstlenen "Güney Tunus el-Mehdi Örgütü" adlı bir örgüt bulunup bulunmadığına yönelik soruşturma kararı aldığı ve bununla ilgili bir birim kurulduğunu belirtti.

Soruşturma kararının, sosyal medyada bu örgüte bağlı olduğunu iddia eden bir kişinin örgüt adına saldırıyı üstlenmesi üzerine alındığını söyleyen Başsavcı Dali, söz konusu şahsın ismi ve bu bilgiyi paylaştığı sosyal medya platformuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, Tunus adli makamları, saldırganın 2016 yılında şiddet ve saldırıda bıçak kullanımı nedeniyle tutuklandığını duyurdu.

Tunus yargı makamları, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Tunus vatandaşı olması üzerine soruşturma başlattığını duyurmuştu.

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