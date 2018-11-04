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Tunus, Mısır'daki saldırıyı kınadı

Tunus, Minye kentinde Hristiyanları taşıyan bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıyı kınama mesajı yayınladı.

04 Kasım 2018 Pazar 09:11
Tunus, Mısır'daki saldırıyı kınadı

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelede iş birliğinin daha fazla yoğunlaştırılması ve uluslararası çabaların birleştirilmesi çağrısı yapıldı.

Saldırının kınandığı açıklamada, terör kurbanlarının yakınlarına başsağlığı dilendi, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Mısır'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan bir otobüse önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 09:11
  1. kınama
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