  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus Meclis Başkanı, OAC'deki BM Barış Gücü'ne asker gönderilmesini onayladı
Aktüel

Tunus Meclis Başkanı, OAC'deki BM Barış Gücü'ne asker gönderilmesini onayladı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:52:00 -
Tunus Meclis Başkanı, OAC'deki BM Barış Gücü'ne asker gönderilmesini onayladı

TUNUS (AA) - Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkesinden bir askeri birliğin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) Birleşmiş Milletler Barış Gücü (MINUSCA) bünyesinde görev yapmasına ilişkin taslağı onayladı.

Tunus Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gannuşi, başkentte Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci ile bir araya geldi.

Görüşmede Bertaci, Tunus ordusundan bir helikopter birliğinin MINUSCA bünyesinde görev yapmasına ilişkin taslağı Gannuşi'ye sundu. Gannuşi de yurt dışına asker gönderilmesine ilişkin Anayasa'nın 77. maddesi doğrultusunda taslağı onayladı.

Bertaci, 2014 tarihli 2149 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde atılan adımın, Tunus ordusunun yeteneklerini geliştirmesine katkı sunacağını ifade etti.

Gannuşi de Tunus ordusunun hazırlıklı durumunu ve ülkeyi koruma konusundaki daimi çabasını övdü.

Tunus Meclisinin barışı koruma misyonlarına verdiği desteğin altını çizen Gannuşi, Tunus'un uluslararası misyona katılımının Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Tunus Anayasası'nın 77. maddesi, Cumhurbaşkanı'na, Meclis Başkanı ve hükümetin onayıyla yurt dışına güç gönderme hakkı veriyor.

Bunun için, kararın alınma tarihinden itibaren 60 gün içinde Meclisin toplanması ve kararı oylaması gerekiyor.

- OAC'deki kriz

OAC'de 2013'te Hristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, hükümet ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma, 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...
Dünya

Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Çin kontrolündeki Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerinin durumuna ilk kez değindi. ..
Macaristan'dan 1 milyar dolarlık hamle
Dünya

Macaristan'dan 1 milyar dolarlık hamle

ABD'nin Macaristan Büyükelçisi David Cornstein ve Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko, 1 milyar dolarlık NASAMS hava savunma sistemlerinin..
Ülke Cumhurbaşkanı rest çekmişti! BAE'den skandal 'Türkiye' tehdidi...
Dünya

Ülke Cumhurbaşkanı rest çekmişti! BAE'den skandal 'Türkiye' tehdidi...

BAE, İsrail ile “normalleşme” adımlarını eleştirip, Libya’da Türkiye’den yana politika izleyen Cezayir’i tehdit etti. “Mağrip İstihbaratı” a..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay