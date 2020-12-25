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Aktüel Tunus, Lübnan ve Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
Aktüel

Tunus, Lübnan ve Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 03:18:45 -
Tunus, Lübnan ve Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 49, Lübnan'da 20, Mısır'da 51 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 49 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1752 yeni vaka tespit edildiği, 750 hastanın ise sağlığına kavuştuğu belirtildi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 324'e, vaka sayısı da 126 bin 752'ye yükselirken iyileşen hasta sayısı ise 97 bin 776'ya ulaştı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 708 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Son verilerle toplam can kaybının 1353'e, vaka sayısının 165 bin 933'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 117 bin 311'e çıktığı kaydedildi.

- Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 51 kişinin hayatını kaybettiği, 1021 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Ülkede Kovid-19 ölüm vakalarında toplam rakamın 7 bin 260'a, vaka sayısının ise 128 bin 993'e yükseldiği kaydedildi. Bakanlık, hastalığı yenenlerin sayısının ise 108 bin 474 olduğunu bildirdi.

- Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 304'e, vaka sayısının 36 bin 791'e, iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 778'e yükseldiğini duyurdu.

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