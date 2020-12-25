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Aktüel Tunus kara sularında avlanan 28 Mısırlı balıkçı gözaltına alındı
Aktüel

Tunus kara sularında avlanan 28 Mısırlı balıkçı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 03:32:56 -
Tunus kara sularında avlanan 28 Mısırlı balıkçı gözaltına alındı

TUNUS (AA) - Tunus Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Sfaks kenti açıklarında yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle 28 Mısırlı balıkçının gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin, Sfaks'a bağlı Karkana Adası'nın doğusunda avlanan 2 tekneyi alıkoyduğu ve teknelerdeki 28 Mısırlı balıkçının da gözaltına alındığı belirtildi. Balıkçıların haklarında yasal işlem yapılmak üzere Sfaks'taki ana deniz üssüne götürüldüğü kaydedildi.

Mısır'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Tunus, daha önce de yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle 17 Mısırlı balıkçıyı gözaltına almıştı.


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