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Aktüel Tunus, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
Aktüel

Tunus, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 02:14:53 -
Tunus, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs nedeniyle Tunus'ta 56, Fas'ta 33, Cezayir'de 5 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 56 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1924 yeni vaka tespit edildiği, 384 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilere göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 676'ya, vaka sayısı 139 bin 140'a, iyileşen kişi sayısı ise 105 bin 364'e ulaştı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 33 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 1861 oldu, 2 bin 253 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 388'e, vaka sayısı 439 bin 193'e, iyileşen hasta sayısı ise 407 bin 504'e çıktı.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, yeni vaka sayısının 299 olduğu, 272 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 756'ya, vakaların 99 bin 610'a, iyileşenlerin 67 bin 127'ye yükseldiği aktarıldı.



وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 83 مليونا و648 ألفا، توفى منهم أكثر من مليون و822 ألفا، وتعافى ما يزيد على 59 مليونا و205 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".


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