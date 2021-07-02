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Dünya Tunus da koronavirüse yenik düştü! Rekor kırdı
Dünya

Tunus da koronavirüse yenik düştü! Rekor kırdı

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 07:16:00 -
Tunus da koronavirüse yenik düştü! Rekor kırdı

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 106 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 6 bin 776 kişinin enfekte olduğu ve 1880 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 15 bin 65'e, vakaların 426 bin 879'a, iyileşenlerin 356 bin 321'e çıktığı aktarıldı.

Son 24 saat içindeki vaka sayısının, salgının başladığı günden bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu, dün bu sayının 5 bin 921 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Kuzey Afrika'nın sahil ülkesi Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

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