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Aktüel Tunus Cumhurbaşkanı Said, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü
Aktüel

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-01 00:56:44 -
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, göç sorunu ve Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı ele alındı.

Said'in görüşmede, terörün tüm çeşitlerini kınadığı belirtildi.

Tunus makamları, Fransa'nın Nice kentinde meydana gelen saldırıyı yönlendiren bir kişinin tutuklandığını duyurmuştu.

Sosyal medyada geçen perşembe yayımlanan videoda bir kişi, Nice saldırısını "Güney Tunus el-Mehdi Örgütü" adına üstlendiğini ilan etmişti.

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