Tunus Cumhurbaşkanı kimdir? Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini duyurdu. Darebci Kays Said yaptığı açıklamada mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıkladı.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, seçiliş meclise darbe yapan Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararlarına karşı halkı barışçıl bir şekilde sokaklara çağırdı. Tunus’ta halk ekonomik nedenlerden dolayı ve koronavirüsle mücdale konusunda hükümeti hedef alan protestolar gerçekleştiriliyordu. Peki Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said kimdir?

Kays Said 22 Şubat 1958, Beni Hiyar’da doğdu. 2019 Tunus cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katıldı ve ikinci turda Tunus'un 6. cumhurbaşkanı seçildi. Said, Munsif Said ve Lalla Zakya'nın çocuğu olarak, mütevazı ve entelektüel bir aile ortamında büyüdü. Amcası Hişam Said, 1970'lerde Tunus'ta ilk siyam ikizlerini ayırma operasyonu ile dünya çapında tanınmış bir pediyatrik cerrahtır. Kays Said, evli ve üç çocuğu bulunmaktadır. 1990-1995 yılları arasında Tunus Anayasa Birliği Genel Sekreterliği yapan, 1995'ten beri kuruluşun başkan yardımcısı olan Said Université de Tunis'te Profesördür. 2010-2011'de Tunus devrimine katılmıştır. Ayrıca Said, Sousse Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi Dekanlığı yaptı, Arap Birliği ve Arap İnsan Hakları Enstitüsü'nde hukuk uzmanı olarak görev aldı ve 2014'te Tunus Anayasası'nı revize etmek üzere kurulan komitede uzman üyeydi.