SON DAKİKA
Gündem Şişli'deki vahşette yeni gelişme! Başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
Gündem

Şişli'deki vahşette yeni gelişme! Başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şişli'deki vahşette yeni gelişme! Başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu

İstanbul'un Şişli ilçesinde çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu.

Olay, saat 19.40 sıralarında Şişli ilçesi Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, bir şahıs çöpten malzeme bulmak için konteyneri karıştırdığı sırada ceset görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

 

 

Olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteyneri içinde çarşaf ve poşet içinde başı kesik halde kadın cesedi tespit etti.

Yapılan incelemelerde cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucu cansız bedenin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’ya ait olduğu belirlendi.

