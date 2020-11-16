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Aktüel Tunus açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Tunus açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 21:36:24 -
Tunus açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

TUNUS (AA) - Tunus sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, farklı Afrika ülkelerinden 24 düzensiz göçmenin Safaks kentindeki Karkane sahili açıklarında kurtarıldığı belirtildi.

Avrupa'ya gitmek isteyen ve yaşları 14 ile 36 arasında değişen düzensiz göçmenlerin, bindikleri teknenin su alması sonucu batmak üzereyken kurtarıldıkları kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak kullanılıyor.


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