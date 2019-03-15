0553 313 94 23

Tünel inşaatında göçük! 1 kişi öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde, tünel inşaatında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti.

15 Mart 2019 Cuma 23:23
Tünel inşaatında göçük! 1 kişi öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde, tünel inşaatında meydana gelen göçükte kalan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir, Aydın, Buldan, Pamukkale, Uşak ve Ankara hattından Antalya ve Muğla yönüne giden trafiğin Denizli şehir merkezine girmeden devamını sağlayacak Honaz Tüneli inşaatında göçük meydana geldi.

Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Göçük altında kaldığı belirlenen işçi Ahmet Türkmenoğlu'nu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından göçükten ağır yaralı olarak çıkartılan Türkmenoğlu, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Denizli Valisi Hasan Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, Honaz Tüneli çıkış sağ tüpünde suları tahliye eden drenaj kazısı esnasında göçüğün meydana geldiğini bildirdi.

Bir işçinin göçük altında kaldığını aktaran Karahan, "Kurtarma ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan işçimiz, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde vefat etmiştir. Tüneldeki çalışmalara gün ışıyıncaya kadar ara verilmiş olup, olay ile ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 23:23
  1. Uşak
  2. Muğla
  3. İzmir
  4. Aydın
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. Denizli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Akif Ersoy Batı Trakya'da anıldı
    1. Mehmet Akif Ersoy Batı Trakya'da anıldı
    2. Yeni Zelanda’daki saldırıya Konya’dan..
    3. Cunda Rahmi M. Koç Müzesi’nde dersler..
    4. Ameliyatta vidaları takılmayan kadın..
    5. Maçın ardından
    6. Tekme tokat dövüp dereye attılar
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. MÜSİAD Düzce Başkanı Pehlivan..
    9. "Bu ülkeyi yönetecek yeni bir anlayışa..
    10. Maçın ardından
    11. Maça damga vuran görüntüler!..
    12. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    13. Zeljko Obradovic: “Son çeyrekteki..
    14. Ricard Casas: “Kazanma şansımız vardı”
    15. Ersun Yanal: “Bugün ritmi..
    16. Sadık Çiftpınar: “İnşallah milli takım..
    17. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    18. GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ düştü
    19. Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge..
    20. Nikaragua'da 50 muhalif tutuklu..
    21. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    22. İsmet Yıldırım, eski teşkilat..
    23. Sözcü Hami Aksoy’dan Yunanistan’ın 10..
    24. Bir ülke daha duyurdu: Boeing'leri..
    25. F-35 programında 2,1 milyar dolarlık..
    26. "Suriye devrimi Türkiye'nin diplomatik..
    27. Uğur Boral isim verdi! FETÖ operasyonu..
    28. Metruk bina alevlere teslim oldu,..
    29. Meksika’da siyah poşetler içinde 19..
    30. Bakan Kurum Sancaktepe'de
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı