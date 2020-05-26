Tunceli’de Vefa ekipleri bayramda da görevde

Tunceli’de Vefa ekipleri, bayramda da çocukları unutmayıp onlara şeker ulaştırdı, harçlık verdi. Vali Tuncay Sonel ise, sağlık personelleri ve güvenlik güçlerini ziyaret edip bayramlaştı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar riayet etti. Bunun yanı sıra Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ise sahada çalışmalar gerçekleştirdi.Sokağa çıkma kısıtlaması olup ihtiyaçlarını göremeyen yaşlıların evlerine kadar kahvaltı servisi götüren ekipler, çocukları da unutmadı. Ekipler evleri ziyaret ederek çocuklara bayram şekeri ve harçlık dağıttı. Ayrıca, özel bireyler den Rozan ise, hazırladığı keki vefa ekiplerine teslim ederek, 65 yaş üstündeki vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayarak gönülleri kazandı.

Vali Tuncay Sonel’de, Devlet Hastanesi personelleri ile kentte görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Sonel’e Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Sağlık Müdür Dr. Çağdaş Özdemir eşlik etti.

Öteyandan Vali Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları tarafından alınan kararlara ilk günden itibaren uyan tüm Tuncelililere teşekkür etti.