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Tunceli’de rafting sezonunu, Vali Sonel açtı

Tunceli’de baharla coşan Munzur Nehri’nde Vali Tuncay Sonel ve beraberindekiler Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında rafting yaparak sezonu açtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:24:17 -
Tunceli’de rafting sezonunu, Vali Sonel açtı

Tunceli’de baharla coşan Munzur Nehri’nde Vali Tuncay Sonel ve beraberindekiler Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında rafting yaparak sezonu açtı.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Vali Tuncay Sonel’in de katılımıyla Munzur Nehri’nde rafting etkinliği gerçekleştirildi. Ovacık karayolu Anafatma mevkiinde başlayan etkinlikte Vali Tuncay Sonel de rafting yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında rafting botlarına 4’erli sporcu grupları bindi. Yaklaşık bir saat süren rafting kent merkezinde Mavi Köprü mevkiinde sona erdi, ardından sporcular “Tanımakla Başlar Herşey ve Evde Kal Tunceli” pankartı açtı.


Tunceli’nin bir kaç yıl öncesine kadar terörle anıldığını anımsatan Vali Tuncay Sonel, "Başta sayın cumhurbaşkanımızın, içişleri bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadele başarılı operasyonlarıyla artık huzur şehri, turizm şehri haline geldi” dedi.


Bu yıl Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. Yılının kutlanacağını aktaran Sonel, “Burası artık rafting merkezi. Geçen yıl Dünya Rafting Şampiyonası burada düzenlenmiş, 20 ülkeden 800 sporcu ve binlerce seyirci Tunceli’ye gelmişti. Biz de Gençlik Haftası nedeniyle bu yılın ilk raftingini yapıyoruz. Gençler bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz. Tunceli’de 10 civarında milli sporcumuz var. Bunlar da bizim gururumuz. Tunceli’nin huzur, turizm, tatil şehri olmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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