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Aktüel Tunceli'de kumar oynayan 2 kişi ile işletme sahibine 11 bin 900 lira para cezası
Aktüel

Tunceli'de kumar oynayan 2 kişi ile işletme sahibine 11 bin 900 lira para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:30:50 -
Tunceli'de kumar oynayan 2 kişi ile işletme sahibine 11 bin 900 lira para cezası

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kıraathanede kumar oynayan 2 kişi ile işletme sahibine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir kıraathanene denetleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 2 kişi ile işletme sahibine, 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve 5236 Sayılı Kabahatler Kanununun 34. maddesi gereğince toplamda 11 bin 900 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada, işletme sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan ayrıca adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

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