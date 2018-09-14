Tunceli'de kaza: 7 kişi yaralı

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 18'inci.kilometresindeki Kanoğlu Köyü yakınlarında meydana geldi. Ramazan Can yönetimindeki 07 LKS 46 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle virajlı yolda şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Şükrü Çelik yönetimindeki 62 AR 371 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza sonrası Tunceli'den bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi ameliyata alındı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.