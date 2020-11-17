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Aktüel Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor
Aktüel

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:47:27 -
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli Valiliğinin talimatıyla, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) koordine edilen arama faaliyetlerinde, 25 kişilik ekip sabah saatlerinde derinliği yaklaşık 30 metreyi bulan baraj gölünde, kıyıya yakın alanlarda ve baraj kapaklarında arama yaptı.

Gün boyu süren çalışmalarda Yalova ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipler de 3 su altı robotu ve bir taramalı sonar cihazı ile baraj gölünde arama gerçekleştirdi.

Ekiplerce Sarı Saltuk Viyadüğü civarında yoğunlaştırılan su altı ve su yüzeyi arama çalışmalarında kayıp Doku'ya ait bir ize henüz rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce, 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 15 Ekim'de yeniden başlatılmıştı.

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