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Aktüel Tunceli'de kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı
Aktüel

Tunceli'de kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:45:23 -
Tunceli'de kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaybolan Afganistan uyruklu çobanın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Yenimahalle köyünün Harmanlar mezrasında yaşayan Afganistan uyruklu 30 yaşındaki Kerim Şerbed'in dün küçükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktığı meradan dönmemesi üzerine köylüler durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgede arama başlatan jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Keban Baraj Gölü kıyısında kayıp çobana ait kıyafetler buldu.

Ekiplerin, Şerbed'i bulmak için baraj gölü yüzeyinde ve su altında başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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