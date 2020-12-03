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Aktüel Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı
Aktüel

Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:40:10 -
Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 56 köy yolundan 41'i ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte bir süre önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kentteki 56 köy yolundan 41'i İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin yoğun çabasıyla yeniden açıldı.

Ekipler, kardan kapanan diğer köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışmalara devam ediyor.

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