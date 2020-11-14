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Aktüel Tunceli'de iş yeri yangınında hasar oluştu
Aktüel

Tunceli'de iş yeri yangınında hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-14 00:45:57 -
Tunceli'de iş yeri yangınında hasar oluştu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir iş yeri, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi 116. Sokak'ta plastik ev eşyası satılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede iş yerini saran yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.


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