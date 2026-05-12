Karısını benzinlikte unutup tam 300 kilometre yol gitti! Savunması şoke etti, polisler bile inanamadı
Paris’ten yola çıkıp Fas’a doğru ilerleyen 62 yaşındaki gurbetçi baba, mola verdiği istasyonda eşini unutarak yaklaşık 300 kilometre yol gitti. Durumu fark ettiğinde hangi istasyonda durduğunu bile hatırlayamayan adam, panik içinde jandarmadan yardım isterken olayın ciddiyeti polisin sinyal takibiyle ortaya çıktı. 300 kilometre geride saatlerce bekleyen kadının bulunmasıyla aile yeniden bir araya gelirken, yaşanan bu tuhaf olay dünya basınında geniş yankı buldu.

5 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda, uzun kara yolculuğu için eşi ve 22 yaşındaki kızıyla yola çıkan sürücü, sabahın erken saatlerinde ihtiyaç molası verdi. Molanın ardından aracı hareket ettiren baba, arka koltukta uyuyan kızının varlığına güvenerek eşinin de araçta olduğunu varsaydı. Durumu ancak 300 kilometre katettikten sonra fark eden sürücü, büyük bir panikle jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Olayı daha karmaşık hale getiren unsur ise sürücünün, eşini hangi dinlenme tesisinde bıraktığını hatırlayamaması oldu. Fransa’nın Landes bölgesi jandarma ekipleri, sürücünün yaşadığı yoğun stres nedeniyle çelişkili ifadeler vermesi üzerine geniş çaplı bir araştırma başlattı. Araçta uyuyan genç kızın da annesinin nerede araçtan indiğini görmemesi üzerine, polis ekipleri güzergah üzerindeki tüm tesisleri incelemeye aldı.

Jandarma ekiplerinin "kasten terk etme" şüphesini de değerlendirdiği olay, telefon operatörlerinden alınan sinyal takibi desteğiyle çözüldü.

Yapılan incelemede kadının, ailesinin durumu fark ettiği noktadan tam 300 kilometre gerideki Deux-Sevres bölgesinde yer alan bir istasyonda beklediği tespit edildi.

Sabah saat 04:30’dan itibaren aynı noktada ailesinin dönmesini bekleyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin kısa süreli sorgusunun ardından olayın bir kaza olduğu teyit edildi ve ailenin yolculuklarına devam etmesine izin verildi.

