Karısını benzinlikte unutup tam 300 kilometre yol gitti! Savunması şoke etti, polisler bile inanamadı
Paris’ten yola çıkıp Fas’a doğru ilerleyen 62 yaşındaki gurbetçi baba, mola verdiği istasyonda eşini unutarak yaklaşık 300 kilometre yol gitti. Durumu fark ettiğinde hangi istasyonda durduğunu bile hatırlayamayan adam, panik içinde jandarmadan yardım isterken olayın ciddiyeti polisin sinyal takibiyle ortaya çıktı. 300 kilometre geride saatlerce bekleyen kadının bulunmasıyla aile yeniden bir araya gelirken, yaşanan bu tuhaf olay dünya basınında geniş yankı buldu.