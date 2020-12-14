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Aktüel Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Aktüel

Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:18:46 -
Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından büyük risk oluşturduğuna işaret edildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan İl Hıfzıssıhha Meclisinin toplum sağlığının önemini esas alarak karar verdiği belirtilen açıklamada, alınan yeni kararla kentte, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerin gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş ile poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 27 Aralık günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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