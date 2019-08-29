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Tunceli’de “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre" Projesi

Tunceli’de “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre” Projesi kapsamındayükümlü ve hümüklüler temizlik yaptı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:25
Tunceli’de “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre" Projesi

Tunceli’de “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre” Projesi kapsamındayükümlü ve hümüklüler temizlik yaptı.


Türkiye’de genelinde olduğu gibi Tunceli’de dedenetimli serbestlikten yararlanan yükümlü ve hükümlüler, çevre temizliği projesine katıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yapılan proje kapsamındakamu yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü bulunan 15 hükümlü ile müdürlük personeli Munzur Çayı kıyısında temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Çalışmaya, Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğü,Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından da destek verildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:25
  1. doğa

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