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Aktüel Tunceli'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Tunceli'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 00:03:43 -
Tunceli'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında 4 ev ve eklentileri kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Doğan köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer 3 eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve Çemişgezek Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda söndürülen yangında 4 ev ve eklentileri büyük çapta hasar gördü.

Söz konusu evler ve eklentilerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebini araştırma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


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