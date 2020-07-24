  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Tunceli'de bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 11:24:23 -
Tunceli'de bir köy karantinaya alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bozağaç köyünün dün saat 16.00'dan itibaren, ikinci bir değerlendirmeye kadar 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Karantina süresince köye giriş çıkışlar, İlçe Jandarma Komutanlığınca kontrollü şekilde sağlanacak. Karantina amaçlı takip kurallarına uygun hareket etmeyen kişilerle ilgili ihbar ve şikayetler de değerlendirilecek.

Karantinadaki vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Ayrıca vatandaşlar, köy sınırları içerisinde tarımsal üretim yapabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı