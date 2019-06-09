Tunceli'de ' bal arısı' dehşeti! Ölü ve yaralılar var
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bal arıları tarafından sokulan evli ve iki çocuk babası 62 yaşındaki Kazım Çadırlı, hayatını kaybetti.09 Haziran 2019 Pazar 18:31
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bal arılarının soktuğu 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Köy sakinlerinin 112 Acil Komuta Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Arıların soktuğu evli ve iki çocuk babası 62 yaşındaki Kazım Çadırlı hayatını kaybetti.
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