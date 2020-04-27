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Aktüel

Tunceli'de arazide bulunan sansar yavrusu korumaya alındı

2020-04-27 12:55:06 -
Tunceli'de arazide bulunan sansar yavrusu korumaya alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bulunan sansar yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altında alındı.

Şehir merkezine bağlı Yolkonak köyünde oturan bir vatandaş arazide sansar yavrusu buldu.

Sansar yavrusunu köpeklerden zarar görmemesi için evine götüren vatandaş, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Köye giden görevliler de yavru sansarı alıp kurullarına getirerek korumaya aldı.

Sütle beslenmeye başlayan minik sansar, büyüdükten sonra bulunduğu bölgedeki doğal ortamına bırakılacak.

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