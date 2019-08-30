Tunceli`de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı kutlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Tunceli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlama programı gerçekleştirildi. Valilik önünde başlayan törene, Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu,Cumhuriyet Başsavcısı Murat Atbaş, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Emre Küçükbaşol, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş,İl JandarmaKomutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri,gaziler, şehit aileleri ile askeri erkan katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın da yapıldığı törende, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ordusuna mesajı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.

Daha sonra Vali Sonel, valilikte tebrikleri kabul etti.