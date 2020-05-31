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Aktüel

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği, Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 23:58:45 -
Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği, Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık Kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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