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Tunceli ve Kars'ta 7 terörist öldürüldü

İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Tunceli'de 5 Kars'ta 2 terörist olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi.

14 Ağustos 2018 Salı 10:36
Tunceli ve Kars'ta 7 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli ve Kars'ta 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Tunceli'de 5 ve Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Tunceli kent merkezi kırsalında jandarma ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmiştir."

Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kars Valiliğinin açıklamasında ise Kars'ın Kağızman ilçesinde Çemçe kırsalı Hisli Mağara bölgesindeki terörle mücadele kapsamında yapılan operasyon neticesinde 2 bölücü terör örgüt mensubunun İnsansız Hava Aracı (İHA) takibi sonucu etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede güvenlik güçlerimizce bölücü terör örgüt mensuplarına karşı geniş çaplı operasyonlar devam etmektedir. Terörle mücadelemiz, vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahamızda son bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir." 

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:36
  1. Kars
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Tunceli
  4. Kağızman

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