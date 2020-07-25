Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020
Munzur Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjan 2020 | Eski adıyla Tunceli yeni adıyla Munzur Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler bölüm puanlarını kontenjanlarını başarı sıralamalarını yakından araştırıyor. İşte, üniversite taban puanları 2020
YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Ardından tercih dönemi başlayacak. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Tercih yapacak öğrenciler okul puanlarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi Munzur Üniversitesi puanlarını inceliyor. İşte, detaylar.
Tunceli Üniversitesi bölümleri 2020
Bilgisayar Mühendisliği
Coğrafya
Çocuk Gelişimi(Fakülte)
Ebelik(Fakülte)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Felsefe
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
Hemşirelik(Fakülte)
İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Sağlık Yönetimi(Fakülte)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte)
Zaza Dili ve Edebiyatı
Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020
Tunceli Munzur Üniversitesi taban puanlarını merak edenler internette puan, başarı sıralaması ve kontenjanlarını inceliyor. Munzur Üniversitesi puanları için tıklayınız.
2020 YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ