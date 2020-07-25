  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020

Munzur Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjan 2020 | Eski adıyla Tunceli yeni adıyla Munzur Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler bölüm puanlarını kontenjanlarını başarı sıralamalarını yakından araştırıyor. İşte, üniversite taban puanları 2020

Yeniakit Publisher
2020-07-25 11:48:00 -
Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020

YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Ardından tercih dönemi başlayacak. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Tercih yapacak öğrenciler okul puanlarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi Munzur Üniversitesi puanlarını inceliyor. İşte, detaylar.

Tunceli Üniversitesi bölümleri 2020

Bilgisayar Mühendisliği

Coğrafya

Çocuk Gelişimi(Fakülte)

Ebelik(Fakülte)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Felsefe

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)

Hemşirelik(Fakülte)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Sağlık Yönetimi(Fakülte)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte)

Zaza Dili ve Edebiyatı

Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020

Tunceli Munzur Üniversitesi taban puanlarını merak edenler internette puan, başarı sıralaması ve kontenjanlarını inceliyor. Munzur Üniversitesi puanları için tıklayınız.

2020 YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

Sinop Üniversitesi taban puanları 2020
Sinop Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Sinop Üniversitesi taban puanları 2020

YKS tercihleri ne zaman? | Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
YKS tercihleri ne zaman? | Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

Eğitim

YKS tercihleri ne zaman? | Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? | DGS sınav yeri sorgula
DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? | DGS sınav yeri sorgula

Eğitim

DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? | DGS sınav yeri sorgula

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı