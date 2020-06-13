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Kültür - Sanat

Tunceli kent müzesi bahçesi açık hava sineması oldu

Tunceli’de kısa süre önce hizmete giren kent müzesinin bahçesi açık hava sinemasına çevrilerek, valiliğin koordinesinde hafta da 2 gün unutulmaz Türk filmleri gösterimine başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:01:11 -
Tunceli kent müzesi bahçesi açık hava sineması oldu

Tunceli’de kısa süre önce hizmete giren kent müzesinin bahçesi açık hava sinemasına çevrilerek, valiliğin koordinesinde hafta da 2 gün unutulmaz Türk filmleri gösterimine başlandı.


Pandemi de yeni normalleşme süreciyle birlikte, Tunceli’de kent müzesinin bahçesi açık hava sinemasına çevrildi. Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri, açık hava sinemasında unutulmaz Türk filmleri gösterilmeye başlandı. Yaz mevsimi süresinde devam edilmesi planlanan açık hava sinemasının ilk gösterimi ise, Türk Sinemasının unutulmazları arasında yer alan Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in başrollerini paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım oldu. Vali Tuncay Sonel’de vatandaşlarla birlikte film izlerken katılımcılara ücretsiz gazoz ve patlamış mısır ikram edildi.


Kentte 2 yıl öncesine kadara bir sinema salonu olduğunu ancak onunda kapalı olduğunu anımsatan Vali Tuncay Sonel,"Daimi Boz adlı sinemasever bir arkadaşımıza destek vererek kapalı olan sinema salonunu açtık. Ülkemizde vizyona giren filmler artık aynı gün Tunceli’de de gösteriliyor. Şehrimizde eksikliği hissedilen kent müzemiz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile bitirildi. Bölgenin en güzel müzelerinden biri şu an. Yaz akşamları da sosyal faaliyet olarak Türk sinemasının unutulmaz filmlerini yeni açtığımız kent müzesinin bahçesinde açık hava sineması olarak yöre halkımızın kullanımına sunduk. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına riayet edilerek izlendi. Bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık yapılan yatırımlar İle artık huzur, kültür, spor ve turizm şehri oldu” dedi.

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