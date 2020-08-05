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Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre, il milli eğitim müdürleri atandı. Yapılan atama kararlarına bakılacak olunursa Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu görevden alınarak yerine Gürsel Ekmekçi atandı. Peki Mustafa Aslanoğlu neden görevden alındı?

Yeniakit Publisher
2020-08-05 08:31:00 -
Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu neden görevden alındı?

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu görevden alınarak yerine Gürsel Ekmekçi atandı. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Emin Korkmaz, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Çalışkan, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Erhan Bulut getirildi. Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu neden görevden alındığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

 

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