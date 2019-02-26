Tuncay Şanlı: Fenerbahçe kapanarak, kontra atak yaparak oynayamaz

Spor yorumcusu Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki performasını FBTV'de değerlendirdi.

"Fenerbahçe zaten böyle oynar. Dönüş için değil, Ersun hocanın kafasındaki oyundan, kaliteli ayaklardan, o coşkudan ve son ana kadar maçı bırakmamaktan bahsediyorum. Taraftarlar da zaten bunu istiyor. Fenerbahçe kapanarak, kontra atak yaparak oynayamaz. Biz bu oyunu bilmiyoruz, karakterimize aykırı bu oyun."