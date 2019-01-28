Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer kimdir? Nurettin Soyer ülkücü işkencesi

Tunç Soyer’in CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Tunç Soyer’in kim olduğu araştırılıyor. Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer'in 80 darbesinde Ankara Sıkıyönetim başsavcısı olduğu ve ülkücülere ağır işkenceler yaptığı iddia edilmiş ve çok konuşulmuştu. MHP'nin kurucu Genel Başkan'ı Alparslan Türkeş'in 1981 yılında mahkemeye girdiği anda salondaki ülkücüler tek bir ağızdan Nurettin Soyer'e tepki için İstiklal Marşı okumuştu. Peki Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer kimdir? Nurettin Soyer ülkücüler

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Tunç Soyer çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Babası Nurettin Soyer'in 80 darbesinde Ankara Sıkıyönetim başsavcısı olduğu ve ülkücülere ağır işkenceler yaptığı iddia edilmiş ve çok konuşulmuştu. Şimdi ise Tunç Soyer'in aday gösterilmesi özellikle ülkücü kesim tarafından büyük tepki aldı.

CHP'ye Nurettin Soyer tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen beklenen Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül 1980 darbesi döneminde Ankara Sıkıyönetim başsavcısı olduğu ve o dönemde ülkücülere yönelik skandal uygulamala imza attığı iddia edilmişti.

Ülkücüler Nurettin Soyer'e tepki için İstiklal Marşı okumuştu

MHP'nin kurucu Genel Başkan'ı Alparslan Türkeş'in 1981 yılında mahkemeye girdiği anda salondaki ülkücüler tek bir ağızdan Nurettin Soyer'e tepki için İstiklal Marşı okumuştu. Nurettin Soyer'in açtığı bu dava dolayısıyla Türkeş yaklaşık beş sene hapis yatmıştı. Nurettin Soyer'in MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında 5 idam ve 9 müebbet verilmiş, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. İşin ilginç ve kamuoyunun da bilmediği tarafı Soyer'in bu davasında Alparslan Türkeş'in, "Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün yöneticisi" olmaktan ötürü 11 yıl hapis cezası aldı.