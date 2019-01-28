0553 313 94 23

Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer kimdir? Nurettin Soyer ülkücü işkencesi

Tunç Soyer’in CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Tunç Soyer’in kim olduğu araştırılıyor. Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer'in 80 darbesinde Ankara Sıkıyönetim başsavcısı olduğu ve ülkücülere ağır işkenceler yaptığı iddia edilmiş ve çok konuşulmuştu. MHP'nin kurucu Genel Başkan'ı Alparslan Türkeş'in 1981 yılında mahkemeye girdiği anda salondaki ülkücüler tek bir ağızdan Nurettin Soyer'e tepki için İstiklal Marşı okumuştu. Peki Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer kimdir? Nurettin Soyer ülkücüler...

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:37
Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer kimdir? Nurettin Soyer ülkücü işkencesi

Tunç Soyer’in CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Tunç Soyer’in kim olduğu araştırılıyor. Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer'in 80 darbesinde Ankara Sıkıyönetim başsavcısı olduğu ve ülkücülere ağır işkenceler yaptığı iddia edilmiş ve çok konuşulmuştu. MHP'nin kurucu Genel Başkan'ı Alparslan Türkeş'in 1981 yılında mahkemeye girdiği anda salondaki ülkücüler tek bir ağızdan Nurettin Soyer'e tepki için İstiklal Marşı okumuştu. Peki Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer kimdir? Nurettin Soyer ülkücüler

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Tunç Soyer çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Babası Nurettin Soyer'in 80 darbesinde Ankara Sıkıyönetim başsavcısı olduğu ve ülkücülere ağır işkenceler yaptığı iddia edilmiş ve çok konuşulmuştu. Şimdi ise Tunç Soyer'in aday gösterilmesi özellikle ülkücü kesim tarafından büyük tepki aldı.

CHP'ye Nurettin Soyer tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen beklenen Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül 1980 darbesi döneminde Ankara Sıkıyönetim başsavcısı olduğu ve o dönemde ülkücülere yönelik skandal uygulamala imza attığı iddia edilmişti.

Ülkücüler Nurettin Soyer'e tepki için İstiklal Marşı okumuştu

MHP'nin kurucu Genel Başkan'ı Alparslan Türkeş'in 1981 yılında mahkemeye girdiği anda salondaki ülkücüler tek bir ağızdan Nurettin Soyer'e tepki için İstiklal Marşı okumuştu. Nurettin Soyer'in açtığı bu dava dolayısıyla Türkeş yaklaşık beş sene hapis yatmıştı. Nurettin Soyer'in MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında 5 idam ve 9 müebbet verilmiş, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. İşin ilginç ve kamuoyunun da bilmediği tarafı Soyer'in bu davasında Alparslan Türkeş'in, "Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün yöneticisi" olmaktan ötürü 11 yıl hapis cezası aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:37
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer kimdir?
  4. Nurettin Soyer ülkücü işkencesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu fotoğraf İran'ı karıştırdı
    1. Bu fotoğraf İran'ı karıştırdı
    2. Müjde verildi! Türkiye bir kıtaya daha..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık ve net..
    4. HDP İstanbul belediye başkan adayları..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar..
    6. Bankadan çıkan kadının boğazına bıçak..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenliğini..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye sadece..
    9. 40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk,..
    10. Erdoğan: "Türkiye olarak çok yakında..
    11. Aziz Kocaoğlu duyurdu: Artık bitmiştir
    12. Citroen 2019 sezonuna birincilikle..
    13. Kick boksun "yalnız şampiyonu"
    14. "Aileler esporu, eğitim programı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası,..
    17. CW Enerji Lübnan'a güneş paneli satacak
    18. İddialar korkunç! Bir gözünü kaybetti
    19. Türkiye'nin "su altındaki serüveni"
    20. GÖRÜŞ - ABD Latin Amerika'yı kaosa..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019