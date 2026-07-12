Birçok kişiyi mağdur ediyor! Düğün yaparken bu hataya dikkat

"Bir düğün organizasyonu yapılacak, kaporalar veriliyor ya da ödeme tamamen yapılıyor fakat düğüne 2 ay veya 15 gün kala düğün iptal ediliyor. İşte burada bizim düğün salonuna vermiş olduğumuz paranın tamamı mı gitti, kaporası mı gitti, ne olacak? Düğün salonunun bizden alacağı mı var, bizim ondan alacağımız mı var gibi tartışmalar yaşanıyor. İşte bunun önüne geçmek için mutlaka cayma durumunda, 31 gün ve üstü bir zaman diliminde vazgeçmişsek bizim paramızı tamamen alma gibi bir hakkımız var. Fakat 30 günün altındaysa, kapora ya da yüzde 10 gibi bir oran belirleyerek düğün salonuna, salonu başkasına verememe ihtimalinden dolayı düğün gününe az kaldığı için bir ödeme yapılır. Şöyle bir durum da var, eğer o gün düğün salonu verilmişse, biz iptal etmemize rağmen o salon bizden kesmiş olduğu kaporayı da iade eder. Bunu hakem heyeti marifetiyle alabiliriz. Bu şartları eğer sözleşmeye yazarsak, bir sıkıntıyla karşılaştığımızda bizi koruyan bir unsur haline geliyor. Buna dikkat edelim."