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Yerel İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var
Yerel

İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
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İstanbul’un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı. Kazada 3 sağlık personeli, ambulansta bulunan bir hasta ve otobüste bulunan yolcu yaralandı.

İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi kesişiminde yaşandı. 38B hat numaralı Sultangazi - Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, Fevzipaşa Caddesi'nde dönen 34 YB 0413 plakalı ambulansa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevrede bulunan araçlar da hasar görürken, ambulans devrildi. Kazada 3 sağlık personeli, ambulansta bulunan bir hasta ve İETT otobüsündeki bir yolcu yaralandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'nde trafik kapandı. Ekipler kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Yol kenarında az daha canından olacaktı! Ekrem'in İETT'si korku saçmaya devam ediyor
Yol kenarında az daha canından olacaktı! Ekrem'in İETT'si korku saçmaya devam ediyor

Yerel

Yol kenarında az daha canından olacaktı! Ekrem'in İETT'si korku saçmaya devam ediyor

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