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Gündem Tunç Soyer'e bir darbe de Danıştay'dan!
Gündem

Tunç Soyer'e bir darbe de Danıştay'dan!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tartışmalı Buca Metrosu ihalesiyle ilgili yaptığı itiraz Danıştay tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 14:33:00 -
Tunç Soyer'e bir darbe de Danıştay'dan!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tartışmalı Buca Metrosu ihalesine idare mahkemesinden sonra Danıştay da 'dur' dedi. Belediye, geçen yıl Buca Metrosu'nun yapım ihalesine çıkmış, ihale 529 milyon lira daha fazla teklif veren Gülermak firmasına verilmişti. En düşük teklif veren Nurol - Yapı Merkezi'nin başvurusu üzerine İzmir 4. İdare Mahkemesi, ihale komisyonu kararını iptal etti. Bunun ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Danıştay 16. Dairesi'ne yaptığı itiraz ise oy birliğiyle reddedildi.

AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı SABAH'a yaptığı açıklamada, "Danıştay'ın kararı bağlayıcıdır. İzmir halkının 529 milyon lirası heba olmadan Sayın Soyer'in komisyonu toplayıp ihaleyi en düşük teklifi sunan Nurol - Yapı Merkezi iş ortaklığına vermesi gerekir" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den ise şaşırtan bir açıklama geldi. Danıştay'ın kararına rağmen Buca metrosu insaatına devam edileceğini söyleyen Soyer "Tartışılacak bir konu kalmadı. Kesinleşmiş bir ihale süreci var" ifadelerini kullandı. Soyer'in bu konudaki ısrarı skandal olarak değerlendirildi.

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