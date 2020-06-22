Tunç Soyer'den 'eyalet' skandalı! Ayrı bayrak ayrı para...

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İyi Parti ve CHP ittifakı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, göreve geldiğinden bu yana skandal üstüne skandala imza atıyor.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya desteğiyle de bilinen Soyer, son olarak yerel yönetimlere "özerklik" istemişti. Koronavirüs salgınına karşı başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na rağmen CHP'li belediyeler valilik izni olmadan bağış kampanyaları başlatmış ve kanunsuz hesaplara İçişleri Bakanlığı tarafından bloke koyulmuştu. CHP'ye yakın isimler ve medya kuruluşları bu durumu "Merkezi ve yerel hükümet çatışması" diye haberleştirerek CHP'li belediyeleri "Yerel hükümet" olarak gösterdi.

CHP'ye yakın medyada ortaya atılan bu söylemlerin ardından bir skandal da CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi.

Eyalet planını açık etti

Daha önce İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 9 Eylül'e alternatif üretme girişimine soyunan ve "3 Mayıs'ın 'Dünya İzmirliler Günü' olarak kutlanacağı"nı ifade eden Soyer bu kez de eyalet planını açık etti.

Geçtiğimiz hafta TÜRSAB acenteleri yetkilileriyle bir zoom toplantısı yapan Soyer, 'İzmir bayrağı' ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirterek, "Benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı hatta buna İZ Coin diye bir isim de koymuştum" sözleriyle açıkça İzmir'i Türkiye'den bağımsız bir eyaletmiş gibi yönetme ve bölme isteğini ortaya koydu.

Soyer'in skandal açıklamaları şu şekilde:

Şimdi aslında şöyle bir şey söylemek isterim bir akademisyen hocamız çok uzatmadan anlatmak istiyorum size. İzmir bayrağıyla ilgili bir çalışma yaptı ve çalışma çok ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. 1800'lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş yeşil, beyaz çizgili bir bayrak. Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş biz tabi büyük bir heyecanla dinledik sonra hoca bunu bir akademik makale haline getirdi daha basmadık yakında basacağız.

"Aklımda bir 'İzmir parası' çıkarmak vardı"

Fakat bunu şunun için anlattım; Benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı hatta buna İZ Coin diye bir isim de koymuştum.

"Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır"

Sonra bu bayrakta çıkınca arkadaşlar beni uyardılar dediler ki; 'Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir'i memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır. Duralım bunun ismini değiştirelim' dediler.

Özerklik istemişti

CHP'li Soyer'in HDP'nin, PKK'lılar tarafından hendek kazılarak sokakları savaş alanına çevirmek istediği dönemde sıkça dile getirdikleri "öz yönetim" söylemlerini akıllara getiren bu çıkışı Soyer'in HDP'ye olan desteğini de hatırlattı.