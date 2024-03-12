  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tunç Soyer'den CHP'lileri üzecek olay İzmir itirafı: Kaygılıyım
Gündem

Tunç Soyer'den CHP'lileri üzecek olay İzmir itirafı: Kaygılıyım

Yeniakit Publisher
2024-03-12 13:46:00 - 2024-03-12 13:54:06
Tunç Soyer'den CHP'lileri üzecek olay İzmir itirafı: Kaygılıyım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, son anket sonuçlarını değerlendirerek Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ ile CHP'nin adayı Cemil Tugay ile arasındaki farkın kapanmaya başladığını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerine günler kala siyaset arenasında özellikle CHP'nin bir sonraki dönemde aday göstermediği başkanlarda hayal kırıklığı hakim.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı bir programda, CHP'de kurultay ve aday belirleme süreçlerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Yerel seçim sürecine yönelik de çarpıcı açıklamalar yaparak, "İzmir'de AK Parti ve CHP arasındaki fark kapanıyor mu" sorusuna Soyer'in cevabı dikkat çekti.

"İZMİR'DEN KAYGILIYIM"

İzmir'deki durumla ilgili Soyer, şu ifadeleri kullandı: Anketleri izliyorum. Aradaki farkın azaldığını görüyorum. Birçok ilçede sıkıntı olduğuna dair duyumlar alıyorum. Dolayısıyla da biraz kaygılıyım.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ÖZGÜR ÖZEL'İN PERFORMANSINA DOLAYLI ELEŞTİRİ

Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in performansıyla ilgili şunları söyledi: CHP gibi bir siyasi partinin çok kucaklayıcı olmalı. Başka türlü büyüyemezsiniz. Anamuhalefet partisinin donanımlı, kapsayıcı, sağlıklı politikalar ortaya koyuyor olması lazım. Kurultay nedeniyle ayrıştıran veya başka gerekçelerle daraltan, kucaklamayan, kapsayıcı olmayan bir anlayış maalesef o iktidarın mutlak gücünü dizginleyici rol oynayamaz. Bugün giderek böyle bir noktaya gelmekte olduğumuzdan kaygı duyuyorum.

"1 NİSAN'DAN SONRAKİ SORUMLULUĞU ÜSTLENMELİ"

"1 Nisan'dan sonra ne olacak?" sorusuna Soyer, "Genel başkanın ortaya koyduğu net bir tavır var. Sorumlu benim diyor. Ortaya çıkacak sonuç ne olursa olsun... Eğer ciddi kayıplar yaşanırsa o zaman herhalde bununla ilgili söyleyecekleri ve yapacakları olacaktır. Eğer bu sorumluluğu üzerine alıyorsa onun sorumluluklarını yerine getirmeyi göze alıyorsanız demektir." cevabını verdi.

Tunç Soyer’den benzeri görülmemiş cinlik! Soyer Akit'e yakalandı
Tunç Soyer’den benzeri görülmemiş cinlik! Soyer Akit'e yakalandı

Gündem

Tunç Soyer’den benzeri görülmemiş cinlik! Soyer Akit'e yakalandı

İmamoğlu'ndan mason Soyer'e yeni görev! 'Benimle çalışacak'
İmamoğlu'ndan mason Soyer'e yeni görev! 'Benimle çalışacak'

Siyaset

İmamoğlu'ndan mason Soyer'e yeni görev! 'Benimle çalışacak'

Ekrem İzmir'i de karıştırdı! Cemil'den Tunç'a sitem: Dünden beri içim acıyor
Ekrem İzmir'i de karıştırdı! Cemil'den Tunç'a sitem: Dünden beri içim acıyor

Gündem

Ekrem İzmir'i de karıştırdı! Cemil'den Tunç'a sitem: Dünden beri içim acıyor

İzmir’den umudunu kesen Tunç Soyer İmamoğlu’na desteğe geldi! Özgür Özel küplere bindi
İzmir’den umudunu kesen Tunç Soyer İmamoğlu’na desteğe geldi! Özgür Özel küplere bindi

Gündem

İzmir’den umudunu kesen Tunç Soyer İmamoğlu’na desteğe geldi! Özgür Özel küplere bindi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23