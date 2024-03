Tunç Soyer’den benzeri görülmemiş cinlik! Soyer Akit'e yakalandı

Yeniakit.com.tr

Göreve geldiği 5 yılda İzmir’i hizmete hasret bırakan ve yeniden aday gösterilmeyince hırs yaparak çalışıyor algısı oluşturmaya çalışan Tunç Soyer fena yakalandı.

24 Şubat’ta büyük bir gürültü ve reklam bombadırmanı ile açılan Narlıdere-Üçkuyular metro hattının henüz inşaat aşamasında olduğu ortaya çıktı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “15 Nisan’a kadar ücretsiz” dediği Narlıdere Metrosu’ndaki turnikelerin çalışmadığı ve henüz ambalajlarının bile açılmadığı öğrenildi. Çalışmayan turnikeler yüzünden CHP’li belediyenin istese de ücret alamayacağı ifade edildi.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde, “Metronun neden ücretsiz olduğu ortaya çıktı. Metro duraklarında bulunan ücret turnikeleri henüz çalışmıyor.” yorumları yapıldı.

Şaka değil gerçekten armağan gibi

Öte yandan, CHP’li Soyer açılış sırasında henüz bitmeyen ve demirbaşlarının ambalajları açılmayan metroyu Cumhuriyet’in 100. yılına armağan ettiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ve bugün… Günde 170 bin İzmirliyi taşıyacak Narlıdere Metromuzu büyük bir coşkuyla başlatıyoruz. Metromuz 15 Nisan’a kadar tümüyle ücretsiz hizmet verecek. Bir önceki dönemden yüzde 12 düzeyinde devraldığımız bu hattımızı, görev sürem içerisinde tamamlamanın gururunu yaşıyorum. Bu dev raylı sistem yatırımımızın her bir katresinde, her metresinde, her adımında sarayın oyunları değil, halkın alın teri var. Narlıdere Metrosu'nun temelinde hırsızlık yok. Dürüstlük ve cesaret var. Bizim yatırımlarımızın özünde insan kayırmacılık, rantçılık yok. Birlik var, beraberlik var. 287 milyon Euro’luk bir yatırımla hayat bulan İzmir'in en yeni metrosu, Cumhuriyetimizin 100. yaşına armağan olsun!”