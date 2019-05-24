Tunç Soyer Lütfü Ünal’ı hangi göreve atadı? Eser Atak kimdir?

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimlerini kazandıktan sonra ilk iş olarak susuzluktan kırılan İzmir’in sorunlarını çözmek yerine İzmirliye ait Şato’yu kendine mesken etmek olmuştu. Tunç Soyer, bir yandan da kendi ekibini oluşturmaya başladı. Soyer bir süre önce vekaleten atadığı Özel Kalem Müdürlüğü görevine atadığı İlker Kozan’ görevden alıp yerine Lütfü Ünal’ı getirdi. Peki Lütfü Ünal kimdir? Lütfü Ünal hangi görevlerde bulundu?

Büyükşehir Belediyesi’ndeki önemli bir değişiklik ise Özel Kalem Müdürlüğü’nde oldu. Soyer’in göreve geldikten sonra Özel Kalem Müdürlüğü görevine atadığı İlker Kozan değiştirildi. Seferihisar Belediyesi’nde memur kadrosunda çalışan Kozan, kısa süre önce özel kalem müdürlüğüne vekaleten atanmıştı. Tunç Soyer, bu göreve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Konseyi Müdürlüğü’nü yapan İstatistik Müdürü Lütfü Ünal’ı getirdi. Harita Mühendisi olan Ünal, Büyükşehir Belediyesi’nin Harita CBS Daire Başkanlığı’nın kuruluş çalışmalarında önemli görev almıştı.