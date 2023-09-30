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Gündem Tunç Soyer kaçak villasını satışa çıkardı
Gündem

Tunç Soyer kaçak villasını satışa çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-09-30 23:22:00 -
Tunç Soyer kaçak villasını satışa çıkardı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer zeytinliğe inşa ettiği kaçak villalarını satışa çıkardı.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer’in Seferihisar Ulamış’taki zeytinliklere 'sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzu yaptırma' izni alarak kaçak villa yaptığı ortaya çıkmıştı.

Satışa çıkardı

Telegram Haber’de yer alan habere göre; CHP’li Soyer, 'kaçak' bir şekilde zeytinliğe diktiği 'havuzlu villa' ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

CHP’li Tunç Soyer’in ‘zeytin sıkma tesisi’ diyerek izin alarak inşa ettiği kaçak villayı satışa çıkardığı öğrenildi.

Kaynak: Haber 7
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