Tunç Soyer Büyük Aile Mitingi'ne karşı LGBT mitingine katıldı! Safları ezelden belli
CHP, İstanbul Saraçhane'de aileye sahip çıkanların karşısında durarak safını yine belli etti.
Bugün Saraçhane Parkı önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Büyük Aile Platformu öncülüğünde LGBT sapkınlığına karşı 200'ü aşkın dernek bir araya geldi.
LGBT'li sapkınların faaliyetlerinin ülkede yasaklanması için çağrıda bulunulan miting, CHP'li Tunç Soyer tarafından hedef alındı.
Soyer aynı saatlerde sapkınların İzmir'deki Büyük Hayat Buluşması adlı etkinliğine katıldı.
Burada konuşan Soyer, aileyi savunanları "nefret söyleminde" bulunmakla itham etti.
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